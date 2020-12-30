Российский газ Армения будет получать по старой цене

Цена российского газа для Армении в первом квартале 2021 года останется на уровне 2020 года и будет равна $165 за 1 тысячу кубометров, сообщили Интерфаксу в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"Цена на поставку газа на первый квартал 2021 года осталась неизменной в размере $165 за тысячу кубометров", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя офиса вице-премьера, переговоры по цене на российский газ после первого квартала пока продолжаются.

Ранее сообщалось, что ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года.

В 2019 и 2020 годах "Газпром" поставлял в Армению газ по $165 за тыс. кубометров.