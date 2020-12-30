Ильхам Алиев: «Героизм Нуру-паши, освобождение Карабаха...»

«Конечно, Отечественная война еще больше укрепила турецко-азербайджанские связи, и военный парад, проведенный с вашим участием, с участием моего дорогого брата, еще раз показал это». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«Вы видели, как это вызвало большую радость, энтузиазм, десятки, сотни тысяч людей вышли на улицы и встретили наших азербайджанских и турецких солдат. Это пример нашего единства. Наблюдая за парадом, мы вспомнили и парад два года назад. В то время мы отметили героизм армии Нуру-паши, Кавказской исламской армии при освобождении Баку. На этот раз мы отметили освобождение Карабаха. Опять же, вместе и будем вместе всегда», - сказал Ильхам Алиев.