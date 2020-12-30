Хулуси Акар о строительстве дороги из Армении в Нахчыван и Турцию

«Карабахская победа, как Вы сказали, действительно имеет очень важное место в истории Кавказа. Это стало поворотным моментом как с точки зрения турецко-азербайджанских отношений, так и с точки зрения будущего Кавказа. Как Вы уже сказали, чтобы увенчать эту победу, мы надеемся, что в кратчайшие сроки после начала деятельности Совместного центра между Нахчываном и Зангиланом будет построена коммуникационная линия, что очень важно с точки зрения тесной связи братьев друг с другом – физического соединения Турции, Нахчывана и Азербайджана». Как сообщает АзерТАдж, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиеым сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Конечно, после окончания этой тридцатилетней борьбы и освобождения оккупированных территорий я надеюсь, что инвестиции, сделанные под Вашим руководством в предстоящий период, повысят благосостояние, укрепят мир и станут центром притяжения для всего региона, Кавказа. Единство, равноправие и совместные усилия Азербайджана и Турции в обеспечении мира и стабильности здесь по воле Азербайджана действительно сулят большие перспективы не только сегодня, но и в будущем», - сказал Хулуси Акар.