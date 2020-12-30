Эрдоган: Турция внимательно отслеживает процессы в Карабахе

Азербайджан решил 30-летнюю проблему армянской оккупации, и эти земли были освобождены. Турция внимательно отслеживает процессы в Карабах е и поддерживает каждый шаг братьев в Азербайджане. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о позитивных событиях 2020 года.

Также среди позитивных событий 2020-го турецкий лидер назвал обнаружение месторождения газа в Черном море.

«В Черном море было обнаружено самое крупное месторождение в истории Турции с объемом 405 млрд кубометров. Надеемся на столь же позитивные вести с восточной части Средиземного моря», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что положительные процессы в 2020 году также имели место на севере Африки.

«Благодаря поддержке Анкары признанное ООН Правительство национального согласия Ливии смогло перечеркнуть планы империалистов. Триполи не перешел под контроль незаконных формирований. Мы расчистили путь для политического урегулирования в Ливии», - сказал Эрдоган.