Посол Евросоюза назвал 2020 год судьбоносным для Азербайджана

«2020 год останется в памяти как год, который принес столько изменений и проблем в нашу жизнь. Это был год солидарности и поддержки во всем мире в борьбе с COVID-19». Как сообщает Report, об этом глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал в своем поздравительном обращении к азербайджанскому народу.

«...Этот год стал судьбоносным для Азербайджана. Хочу выразить соболезнования народу Азербайджана и, в частности, тем, кто потерял близких в борьбе с COVID-19 и в Карабахской войне. 2020 год научил нас ценить вещи, которые мы принимаем как должное. Желаю всем здоровья, свободы передвижения и мирного неба над головой!» - говорится в обращении посла ЕС.