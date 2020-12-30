Умер Робер Оссейн

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет в больнице, причиной смерти стали проблемы с дыханием, сообщили в его семье.

Актер умер через несколько часов после своего дня рождения. 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года, передает ТАСС.