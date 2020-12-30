Умер Робер Оссейн
Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет в больнице, причиной смерти стали проблемы с дыханием, сообщили в его семье.
Актер умер через несколько часов после своего дня рождения. 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года, передает ТАСС.
Всего Оссейн снялся более чем в 100 фильмах для кино и телевидения. Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика – маркиза ангелов».
Актер был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.
Робер Оссейн (при рождении - Абрахам Оссейнофф) родился в Париже. Его отец, по национальности азербайджанец Аминулла Гусейнов (Андре Оссейн) был родом из Самарканда, в 1922 году переехал в Германию. Он был скрипачом и композитором. Мать, имеющая еврейские корни, родилась в Бессарабии, ее семья эмигрировала в Германию после 1917 года.