Прибытие в Аден, столицу Йемена, нового правительства страны обернулось кошмаром. На минувшей неделе в Саудовской Аравии приняли присягу министры, представляющие недавно противоборствующие йеменские группировки. Этот шаг, казалось, приблизит урегулирование ситуации в стране, где давно забыли, что такое мир. Но с первых минут на родной земле «правительству мира» показали, что ему следует не тешить себя иллюзиями.

Когда в среду, 30 декабря, самолет со всеми членами правительства, кроме министра обороны, прибыл в аэропорт, где собрались журналисты и высокопоставленные йеменские чиновники, по взлетной полосе и залу ожидания был нанесен удар. До сих пор ходят разные версии, были это минометные мины, ракеты или был применен ударный беспилотник.

В аэропорту Адена собралась толпа людей, чтобы торжественно встретить новое правительство Йемена, формирование которого ждали почти год. Министры были приведены к присяге на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии и должны были приступить к работе на родине. Ожидалось, что сразу по прилету будет проведена пресс-конференция о планах нового кабинета. В аэропорт приехали практически все аккредитованные в Адене журналисты, а также десятки чиновников, ожидавших новое начальство. В результате атаки было убито 26 человек, около полусотни получили ранения.

Члены нового правительства не пострадали, но среди погибших есть один замминистра и сотрудники Красного полумесяца. Руководителей страны эвакуировали в президентский дворец, где сейчас расположена резиденция правительства, но и он позже подвергся обстрелу.