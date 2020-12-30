Министров встретили огнем наш комментарий
Прибытие в Аден, столицу Йемена, нового правительства страны обернулось кошмаром. На минувшей неделе в Саудовской Аравии приняли присягу министры, представляющие недавно противоборствующие йеменские группировки. Этот шаг, казалось, приблизит урегулирование ситуации в стране, где давно забыли, что такое мир. Но с первых минут на родной земле «правительству мира» показали, что ему следует не тешить себя иллюзиями.
Когда в среду, 30 декабря, самолет со всеми членами правительства, кроме министра обороны, прибыл в аэропорт, где собрались журналисты и высокопоставленные йеменские чиновники, по взлетной полосе и залу ожидания был нанесен удар. До сих пор ходят разные версии, были это минометные мины, ракеты или был применен ударный беспилотник.
В аэропорту Адена собралась толпа людей, чтобы торжественно встретить новое правительство Йемена, формирование которого ждали почти год. Министры были приведены к присяге на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии и должны были приступить к работе на родине. Ожидалось, что сразу по прилету будет проведена пресс-конференция о планах нового кабинета. В аэропорт приехали практически все аккредитованные в Адене журналисты, а также десятки чиновников, ожидавших новое начальство. В результате атаки было убито 26 человек, около полусотни получили ранения.
Члены нового правительства не пострадали, но среди погибших есть один замминистра и сотрудники Красного полумесяца. Руководителей страны эвакуировали в президентский дворец, где сейчас расположена резиденция правительства, но и он позже подвергся обстрелу.
Сигнал простой: «Достанем везде!» Насчет того, кто передал этот сигнал, в Адене единодушны: за ним стоит хуситское движение «Ансар Аллах», которое поддерживает Иран. Собственно, нынешний союз между вчера еще открыто враждовавшими силами международно признанного президента Хади и несколько лет назад отколовшегося Южного переходного совета, воплотившийся в новое правительство, и призван был объединить усилия и с помощью Саудовской Аравии и ОАЭ победить хуситов. Под контролем «Ансар Аллах» находится бывшая столица страны Сана и около 20% территории Йемена, но именно там проживает большинство населения. Вернуть юг страны под единую власть и прекратить непрекращающуюся гражданскую войну пока кажется мало выполнимой задачей, и нынешнее демонстративное нападение в Адене лишний раз в этом убеждает.
Интересно, что руководители хуситского «Ансар Аллаха» отрицают свою причастность к нападению и грешат на внутренние противоречия и предательство внутри нынешнего будто бы единого правительственного лагеря. Откровенно говоря, и этот вариант не стоило бы отбрасывать. Восток дело не только тонкое, но и традиционно коварное.