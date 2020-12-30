Эгидиюс Папечкис в интервью haqqin.az: «Азербайджан станет методично уничтожать диверсантов»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 17:50

Как считает литовский военный эксперт Эгидиюс Папечкис, нападения на азербайджанских военных в Гадруте – это акции отдельных самостоятельных диверсионных групп армянских военных. «Не думаю, что армянское руководство пытается создать партизанское движение в Нагорном Карабахе», - сказал эксперт haqqin.az. «Партизанские войны могут происходить на оккупированной территории, когда местное большинство по национальному, идеологическому или по какому-то другому признаку поддерживает партизанское движение, - подчеркнул военный специалист. - Для партизан необходимо лояльное окружение, иначе это уже просто вылазки диверсионных групп в прифронтовом районе. Для разворачивания партизанкой войны в карабахском регионе там должно преобладать армянское население, а судя по всему, армяне практически покинули Нагорный Карабах. Там их осталось совсем немного. В такой ситуации партизанам не на кого опереться».

Сейчас в Карабахе, по мнению Папечкиса, существует так называемая прифронтовая «серая зона». Аналогичное положение было в Литве в 1919-1923 годы, когда существовала демаркационная линия между Литвой и Польшей. С обеих сторон действовали так называемые партизаны, но на деле это были вылазки местного населения через демаркационную линию в зону противника. Тогда военные гарнизоны были небольшие и разбросаны на очень широком фронте. Как тогда на литовско-польской демаркационной линии, так и сейчас в «серой зоне» в Нагорном Карабахе не должно быть войск сторон конфликта. «Инциденты с нападениями на азербайджанских военных в Карабахе нельзя назвать партизанской войной, это только диверсионные вылазки. Там нет населения, которое будет укрывать, обеспечивать продуктами, одеждой и, самое главное, не будет информационной поддержки. Однако если какие-то армянские военные засели в тоннелях или катакомбах, то они могут там скрываться некоторое время. Как только они будут предпринимать вылазки, неизбежно среди них будут потери и раненые. Азербайджан ответными действиями - по данным разведки, показаниям пленных - станет методично уничтожать диверсантов. Интенсивная диверсионная деятельность не протянет долго, так как даже если этим группировкам как-то передадут оружие и боеприпасы, в любом случае закончатся людские ресурсы и продукты. К тому же, судя по всему, со стороны армянских сил не происходит интенсивных вылазок. Два инцидента на таком широком фронте можно считать единичными и с натяжкой можно назвать даже диверсионными. Эти вылазки, похоже, осуществляют группы, которые действуют не по приказу какого-то центра, а по личной инициативе. На армянской стороне есть люди, которые не могут смириться с победой Азербайджана и считают Карабах армянской землей. Руководствуясь этим соображением, они могут предпринимать какие диверсионные действия. Кстати, такое характерно для любой войны», - убежден эксперт. Говоря о 44-дневной карабахской войне, Папечкис подчеркивает, что ключевыми факторами в победе Азербайджана была политическая решительность руководства страны, настрой общества на войну, что не часто встречается из-за несогласия с неизбежными людскими потерями. К этому надо прибавить мощный специфический военный перевес – беспилотники, которые позволили уничтожить бронетехнику и подавить огневые точки армян. «Раньше армянским военным артиллерийским огнем и контратаками удавалось отбить наступление азербайджанской армии, выбить обратно вклинившиеся азербайджанские силы. Но на этот раз армянам уже не было чем парировать удары азербайджанской армии. Прошедшая войны была тяжелая, кровопролитная, где с обоих сторон было много убитых и раненых. Азербайджан очень успешно использовал дроны. Но беспилотники не могут сделать то, что должна была сделать азербайджанская пехота, которая успешно наступала на всем протяжении войны. И этому армянские военные ничего противопоставить не смогли. Войну выиграли не беспилотники, а в целом Вооруженные силы Азербайджана. Было бы ошибочно думать, что вот накупили дроны, обучили операторов и победили в войне. Дело в том, что можно было иметь вдвое больше беспилотников и не достичь победы. Поэтому решающую роль сыграли политическая воля властей, самоотверженность и боевая выучка азербайджанских военных», - утверждает Папечкис.

Как отмечает специалист, многие военные эксперты ожидали вступления военной авиации Армении. Почему-то армяне не использовали имеющиеся у них четыре истребителя Су-30. Возможно, армянское командование остерегалось, что в таком случае в действие вступят турецкие истребители. По другой версии, армяне были уверены, что ПВО Азербайджана способно сбить эти самолеты, а потеря Су-30 сильно деморализует армянскую армию и население. «Насколько мне известно из открытых источников, Азербайджан сделал акцент на приобретение дронов, военную подготовку пехоты, артиллерию, тактические ракетные системы, эффективное использование систем залпового огня и др., - указывает литовский эксперт. - И это оказалось очень рациональным и эффективным выбором. Война в Карабахе была маломаневренной. На первом этапе главной целью азербайджанской армии стало пробить в сложной, труднодоступной местности армянскую оборону. Надо сказать, что армянская оборона была эффективной и упорной, армянские военные оказывали ожесточенное сопротивление. Есть еще версия, что армянские ВВС закупили ракеты «воздух-воздух» и попросту нечем было бороться с "Байрактарами" и "Харопами". Но главное опасения, наверное, все же заключалось в противовоздушной системе Азербайджана. В первые дни войны армяне попытались штурмовыми самолетами Су-25 бороться с дронами, но самолет был сбит. Хотя Ереван и утверждал, что самолет был сбит турецкими Ф-16, но никаких доказательств не представил. Видимо, в Армении знали возможности азербайджанских ПВО и не использовали Су-30». В целом, в Армении предполагали возможность войны, но не ожидали таких масштабов. Надеялись, что бои, как и раньше, быстро закончатся, без каких-либо значительных успехов азербайджанской стороны. «Армения попросту прозевала подготовку и наступление азербайджанских войск. Так же прозевала этот момент Россия и другие страны», - убежден эксперт.