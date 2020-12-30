У России сократились международные резервы

Объем международных резервов РФ за период с 18 по 25 декабря уменьшился на $1,2 млрд до $592,4 млрд, следует из материалов Банка России.

Неделей ранее резервы выросли на $6,5 млрд, до этого сократились на $600 млн, пишет Росбалт.

Как отмечает регулятор, международные резервы «похудели» за отчетный период «в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина».

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из валютных резервов, монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.