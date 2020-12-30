В Грузии рассказали о преимуществах поставок азербайджанского газа в Европу
Как сообщило сегодня Министерство энергетики Азербайджана, Баку начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.
"С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора", - говорилось в сообщении Минэнерго. Также отмечалось, что начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария начало поставок газа Азербайджана в Европу, в том числе через территорию Грузии, назвал большим шагом вперед с точки зрения энергобезопасности. «Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шахдениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также с соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам – примерно в 2 раза, намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», – приводит Грузия Онлайн слова грузинского премьера.
Министр экономики Натия Турнава также оценила важность этого проекта для Грузии: «Поздравляю все стороны этого проекта - все страны и консорциум с этим историческим днем. Сегодня очень важный день для развития энергетического коридора через Грузию. Завершена последняя фаза проекта Южный газовый коридор. С помощью этого крупного регионального проекта природный газ поставлялся в Европу из Азербайджана с месторождения Шахдениз через Грузию и Турцию. Этот проект важен для Грузии, как принимающей страны энергетического коридора, для укрепления нашей энергетической независимости, который позволит лучше использовать геополитическое положение нашей страны. Трансанатолийский газопровод был открыт год назад, и теперь приближается логическое завершение проекта - природный газ поставляется с Кавказа в Европу».