В Москве опровергли отказ Венгрии от российской вакцины
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что Венгрия не отказывалась от закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает Интерфакс.
"К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Sputnik V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", - говорится в заявлении РФПИ.
Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и РФПИ готов полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе - марте 2021 года. РФПИ работает над получением необходимых разрешений регулирующих органов в Венгрии, отмечает российское информагентство.