Солдаты Асада попали в засаду боевиков: десятки погибших

Автобус с сирийскими военнослужащими попал в устроенную боевиками засаду в окрестностях Пальмиры. По меньшей мере 25 человек погибли, еще 13 человек получили ранения, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Согласно источникам, солдаты возвращались из увольнительной на базу, расположенную в удаленном пустынном районе. По данным The Syrian Observatory for Human Rights, они принадлежат к элитной четвертой бронетанковой дивизии.

SOHR утверждает, что погибли 37 человек, в том числе восемь офицеров. По сведениям организации, засада была устроена боевиками "Исламского государства".