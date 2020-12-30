Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.



Согласно сообщению, доходы госбюджета составят 25,427 миллиарда манатов. Расходы госбюджета спрогнозированы на уровне более 28,543 миллиарда манатов.

Доходы госбюджета на 2021 год рассчитаны из цены на нефть в $40 за баррель.

Подробнее с параметрами главного финансового документа Азербайджана на будущий год можно ознакомиться по ссылке.