Новый год пришел в Китай, обе Кореи, Австралию...

Отмечают Новый год и Ухане, который печально прославился в 2020-м как место появления нового коронавируса. Жители города празднуют Новый год на берегах реки Янцзы.

2021 год пришел в Китай. Пекин встречает Новый год традиционными торжествами. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса мероприятия в этом году проходят без публики, пишут Вести.ру.

Для граждан России Новый год уже наступил на Чукотке, Сахалине, Курилах, во Владивостоке и Якутске. Куранты пробили в Иркутске и Улан-Удэ.

Новый год уже отпраздновали в Японии. В Токио начало 2021 года ознаменовал колокольный звон в храме Сэнсо-дзи. Это самый старый буддийский храм в японской столице.

Новый год пришел и на Корейский полуостров. В связи с антиковидными мерами празднование пошло не по плану: городское правительство отменило свою ежегодную церемонию звона колоколов.

А в столице Северной Кореи – Пхеньяне – толпы заполнили главную площадь, где показали концерт, а после дали фейерверк в честь Нового года. Там санитарные меры, по сообщениям южнокорейских СМИ, проигнорировали.

В Австралии уже встретили новый, 2021 год. Праздник сопровождался традиционным ежегодным салютом в Сиднее.