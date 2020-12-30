Генсек НАТО: важно сохранить Турцию в альянсе

Турция — важный союзник НАТО. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью французскому журналу Le Point.

Согласно информации, Столтенберг раскритиковал Турцию за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, но при этом он отметил, у Турции «стратегическое географическое положение».

Столтенберг указал на важность сохранения Турции в составе НАТО.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что альянс не видит в лице России непосредственной военной опасности, которая может угрожать деятельности организации.