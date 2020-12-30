После освобождения от многолетней армянской оккупации Лачинского района Азербайджана в ходе демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном некоторые участки в историческом Зангезурском районе (впоследствии переименован в Сюник) перешли азербайджанской стороне, утверждают армянские СМИ.

Sputnik Армения пишет, что, в частности, в селе Шурнух, по предварительным данным, азербайджанцам возвращаются 12 домов в селе и сопредельные земли.