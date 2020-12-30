Что Азербайджану вернули из захваченного Арменией? пишут армянские СМИ
После освобождения от многолетней армянской оккупации Лачинского района Азербайджана в ходе демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном некоторые участки в историческом Зангезурском районе (впоследствии переименован в Сюник) перешли азербайджанской стороне, утверждают армянские СМИ.
Sputnik Армения пишет, что, в частности, в селе Шурнух, по предварительным данным, азербайджанцам возвращаются 12 домов в селе и сопредельные земли.
В селе Воротан – 12 строений и сельскохозяйственные угодья. Основная часть земель общины Давид Бек также возвращается Азербайджану. 30 гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС Армения также вернет Азербайджану.
Кроме того, под контроль Азербайджана отходят участки трассы Горис - Капан, Капан - Чакатен. Полностью закрывается проезд по основной дороге из Капана в село Агарак.
Отметим, что эти территории находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского и Лачинского районов Азербайджана. То есть Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией.