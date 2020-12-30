Gaming League Azerbaijan анонсирует большие проекты в 2021 году

В уходящем, 2020 году Gaming League Azerbaijan порадовал любителей киберспорта новыми мероприятиями. Также были расширены отношения с международными организациями.

Директор Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов, говоря об итогах 2020 года, сказал следующее:

«Этот год запомнился великолепной победой Азербайджанской армии в Отечественной войне. В связи с этим событием международный турнир «Хары Бюльбюль», организованный нами и Федерацией киберспорта Азербайджана, стал для нас важным соревнованием. У нас было мало времени на решение организационных вопросов. Однако участие в турнире Грузии, Украины и Узбекистана стало положительным моментом. После исторической победы чемпионат «Карабах - это Азербайджан!» вызвал большой интерес.

При этом в течение года проводились различные соревнования по COUNTER STRIKE: GLOBAL Offensive, FIFA 2020, PUBG MOBILE и другим играм. В соревновании PUBG MOBILE приняли участие более 512 команд и в общей сложности 1024 участника. Определены новые направления развития киберспорта в Азербайджане в 2020 году. Впереди нас ждут важные проекты. Интерес к киберспорту и виртуальным играм в стране растет с каждым годом. Все свободное время молодые люди посвящают виртуальным играм. Это нас радует. В новом году у нас будут большие проекты.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, а также Федерацию киберспорта Азербайджана за их поддержку в 2020 году».