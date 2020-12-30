ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer/BioNTech для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в список препаратов для экстренного использования.

В опубликованном пресс-релизе организации говорится, что это первая вакцина, внесенная в данный перечень с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом.

"Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину Comirnaty против COVID-19 в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад", - цитирует ТАСС сообщение ВОЗ.