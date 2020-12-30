Трамп прервал отдых и вернулся в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей внезапно прервал отдых и вернулся в Белый дом. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп прилетел с супругой из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, где отмечал Рождество. Американский лидер сразу проследовал в Овальный кабинет, не отвечая на вопросы журналистов, ожидавших его у президентской резиденции.

Ранее Трамп сообщал в Twitter, что будет находиться в Вашингтоне 6 января, в день утверждения в Конгрессе США результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Американский лидер тогда призвал не пропустить его возвращение и обещал позднее сообщить дополнительную информацию на этот счет, однако не уточнил, что именно он имеет в виду.