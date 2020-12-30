Борис Джонсон рассказал о вновь обретенной Британией свободе

Джонсон отметил заслуги врачей, спасающих жизни, и рабочих, которые удерживали страну от падения в кризис, работников магазинов, транспортников, фармацевтов, аварийные службы, всех, кого зовут на помощь, передает телеканал «Мир».

Многие граждане «будут только рады попрощаться с мрачностью 2020 года». Однако этот год напомнил о важности времени жизни и единства. С такими словами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к нации.

«В 2020 году мы стали свидетелями того, как британские ученые не только произвели первое в мире эффективное лекарство от этой болезни, но и буквально за последние несколько дней в лабораториях Оксфорда зажегся огонь надежды», – сказал Джонсон, напомнив, что в ближайшие недели и месяцы стране предстоят новые моменты борьбы с болезнью, что потребует новых усилий и бдительности от граждан.

Британский премьер отметил и вновь обретенную страной свободу – так он назвал заключенную с ЕС торговую сделку: «Теперь мы вольны свободно заключать торговые сделки по всему миру. И свободны в своем стремлении стать научной сверхдержавой. От биологических наук к искусственному интеллекту, а с нашими ведущими в мире технологиями солнечных батарей и энергии ветра мы будем работать с партнерами по всему миру».

Он также выразил надежду, что «инстинкт народа» поможет объединить в единое Соединенное Королевство – Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.