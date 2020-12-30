Эрдоган на Новый год об опасности коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан неукоснительно выполнять требования карантина и в новогоднюю ночь, что предотвратит прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, передает Anadolu.

Президент Турции выразил уверенность, что выполнение мер по защите от коронавируса каждым из 83 млн жителей страны поможет устранить вызовы пандемии.

По словам Эрдогана, последствия пандемии будут ощущаться еще некоторое время: «Приоритетом для нас станет вакцинация и подготовка страны к этой неопределенности в мире».

Глава турецкого государства напомнил, что объем государственной помощи на устранение последствий пандемии коронавирусной инфекции достиг 10 процентов ВВП Турции.