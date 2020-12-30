Израиль и США проголосовали против бюджета ООН

Израиль и США проголосовали против проекта бюджета ООН на 2021 год. Обычно Генассамблея ООН принимала этот документ единогласно. На сей раз протест вызвали намерения ООН профинансировать мероприятия, которые рассматриваются как антиизраильские, пишут израильские СМИ.

Отмечается, что США и Израиль выразили недовольство выделением средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом, также известной как "Дурбан II", которая, по мнению Израиля, стала платформой для антиизраильских организаций.