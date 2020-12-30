Великобритания официально покинула Евросоюз

Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки.

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из Евросоюза, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители ЕС и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах, пишет Интерфакс.

В конце концов, будущие отношения между Лондоном и Брюсселем оказались расписаны на более чем 1,2 тыс. листах соглашения, заключенного сторонами в канун католического Рождества.

Режим временного применения соглашения начинает действовать уже с 1 января. Оно будет действовать до его ратификации Европарламентом. Согласно плану, депутаты Европарламента рассмотрят соглашение между ЕС и Великобританией в марте. Британская сторона уже ратифицировала документ. Подписали его и руководители ЕС. Точку в этом вопросе остается поставить именно Европарламенту.

На Даунинг-стрит заявили, что Лондон в рамках соглашения вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Премьер-министр Борис Джонсон после согласования сделки заявил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность: "Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза".

Согласно положениям соглашения, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС, не ограниченный тарифами и квотами. Однако британским производителям придется учитывать стандарты как Соединенного Королевства, так и ЕС.

У подданных Великобритании теперь не будет свободы передвижений, работы или учебу на территории ЕС: им потребуется виза на период пребывания более 90 дней. Британским специалистам, включая медиков, фармацевтов, инженеров, отныне при работе на территории ЕС придется подтверждать свою квалификацию в индивидуальном порядке в той стране, где они собираются работать.

Авиасообщение между ЕС и Великобританией будет производиться в привычном режиме - пассажирские и грузовые самолеты могут по-прежнему летать и приземляться в ЕС.

В соответствии с соглашением, могут по-прежнему проходить трансграничные полицейские расследования. Однако в Великобритании больше не будет действовать Европейский ордер на арест. Более того, Великобритании отныне не будет полноценным членом Европола и Евроюста.

Наблюдатели отмечают, что реализация Brexit - большая политическая победа Джонсона, воплотившего свой план, несмотря на массу внутриполитических препятствий. Однако теперь, по мнению экспертов, перед премьером стоит самая главная его задача: показать на практике, что Brexit действительно выгоден Великобритании и открывает перед страной новые возможности.