В Армении штрафуют вернувшихся из Карабаха солдат

В армянских СМИ сегодня появились сообщения о том, что вернувшиеся из Карабах а солдаты оккупационных армянских сил были оштрафованы властями на $33 каждый, пишет «Вестник Кавказа».

В документах, сопровождающих взыскание штрафа, отмечается, что военные ВС Армении штрафуются по статье «Возмещение ущерба, нанесенного государству».

Уточняется, что речь идет о рюкзаках, полотенцах и других предметах, которые солдаты получили при отправке на Вторую Карабахскую войну – за эти вещи бывшие оккупанты и должны теперь «возместить ущерб государству».