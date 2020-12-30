Стерджен: Шотландия скоро вернется в Евросоюз
Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза (ЕС). С соответствующим заявлением первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила в преддверии окончательного завершения выхода Великобритания из содружества, состоявшегося 1 января.
"Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет", - написала Стерджен в четверг на своей странице в Twitter.
Шотландия голосовала против Brexit и планировала выход из состава Соединенного Королевства, так как именно шотландские суда вылавливают до 60% всей рыбы, доставляемой в британские порты. Стерджен ранее заявляла, что сделка с ЕС не сможет компенсировать шотландские потери от Brexit.
Великобритания окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. 1 января, ровно в 00:00 по центральноевропейскому времени (02:00 мск), между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после официального Brexit распространялись все те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества.