Стерджен: Шотландия скоро вернется в Евросоюз

Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза (ЕС). С соответствующим заявлением первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила в преддверии окончательного завершения выхода Великобритания из содружества, состоявшегося 1 января.

"Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет", - написала Стерджен в четверг на своей странице в Twitter.