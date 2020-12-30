На борьбу с коронавирусом выделен 261 миллион манатов

В госбюджете на борьбу с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19) в этом году выделен 261 миллион манатов.

Как сообщает haqqin.az, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год» от 31 декабря 2020 года.

Кабинету министров поручено осуществить по согласованию с президентом Азербайджанской Республики распределение предусмотренных средств, а также изменения, которые будут внесены в это распределение.