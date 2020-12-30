В Сербии запустили продолжение «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич положил начало запуску «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию республики. В пятницу, 1 января, на Четвертой газоизмерительной станции (ГИС-4) в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом состоялась церемония открытия, передает ТАСС.

«Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тысячу кубометров будет 155 долларов на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14 долларов транспортных расходов в нашей сети, ранее это было 240 долларов», — заявил Вучич.

В том числе в церемонии приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович и представители российских компаний-строителей газопровода.

Две недели назад в Болгарии пообещали, что «Балканский поток» будет готов к Новому году. Оперативный запуск позволяет избежать санкций США, которые угрожают компаниям, задействованным в проекте «Турецкого потока».

Строительство на болгарской территории сопровождал ряд скандалов. Изначально именно позиция Болгарии привела к завершению проекта «Южный поток», который позднее трансформировался в ныне существующий проект.

Однако и с «Балканским потоком» дела обстояли не лучшим образом. Год назад президент России Владимир Путин обвинил республику в намеренном затягивании работ. Все проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария добилась для себя максимальной скидки.