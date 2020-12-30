Азербайджан сдержал свое обещание – под самый Новый год начались коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАР). Как сообщает Министерство энергетики Азербайджана, с началом поставок коммерческого газа в Европу по ТАР достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора». И действительно, начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны.

Многие недруги Азербайджана в последние годы злорадствовали, мол, нефтяные запасы истощаются, а без привычного притока нефтедолларов правительство Ильхама Алиева обречено. Но даже на минимуме нефтяных цен на мировом рынке, когда они скатились на некоторый период даже в отрицательную зону, правительство Азербайджана сумело продемонстрировать себя с лучшей стороны. Азербайджан лучше многих передовых стран справился с коронавирусной бедой, а под конец года сумел добиться блестящей победы в Отечественной войне, освободив все оккупированные территории.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» его разработки. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год. Огромный по масштабам проект «Южный газовый коридор» включает 4 основных компонента: Стадия-2 проекта Шахдениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) и сам TAP, соединяющий Грецию, Албанию и юг Италии. Проект в целом первоначально оценивался в 40-45 млрд долларов, но реализован за 33 млрд долларов.

TAP – последний элемент масштабного проекта «Южный газовый коридор». Отныне Азербайджан получил прямой доступ к европейскому рынку - крупнейшему импортеру природного газа в мире, диверсифицировав и увеличив свои экспортные возможности. На европейском рынке появился еще один игрок, с которым придется конкурировать традиционным поставщикам. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают экспорт более 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу в год, из которых 8 млрд будет получать Италия, 2 млрд получат поровну Греция и Болгария, остальные объемы - прилегающие рынки.

Добыча нефти в стране закономерно снижается – истощаются пласты. Но азербайджанский президент еще с середины 90-х годов зарекомендовал себя и как блестящий знаток экономики, не первый год призывая свою команду развивать ненефтяной сектор. А теперь уже открыт путь и для экспорта азербайджанского газа в Европу. К тому же подешевевший ранее в Европе газ сегодня более чем вдвое вырос в цене, уверенно перевалив за 200 долларов за тысячу кубометров. Нетрудно подсчитать, сколько валюты поступит в страну в наступающем году только от экспорта 6 млрд кубометров газа в Турцию и 10 млрд кубометров – в Европу. Не говоря еще о сравнительно небольших объемах экспорта в другие соседние страны. А ведь Азербайджан однозначно нацелен на удвоение (как минимум) экспортных объемов уже в ближайшие годы.

Немало и тех, кто утверждал, что азербайджанский газ не сможет выдержать конкуренции на европейском рынке с российским. Но и эти эксперты не были искренними до конца. Конечно, азербайджанскому газу объемом в 10 млрд кубометров даже при дальнейшем удвоении поставок и не стоит тягаться в Европе с российским газом объемов в 200 млрд кубометров. Неспроста руководители двух стран категорически исключают возможность такой конкуренции. Более того, многие российские эксперты в перспективе допускают и кооперацию России и Азербайджана для того, чтобы российский газ вошел в систему TANAP-TAP.

А недавно появился еще один обнадеживающий фактор - Еврокомиссия предложила реформировать правила ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре, в частности исключив газо- и нефтепроводы из приоритетных для ЕС энергопроектов. Инфраструктура для транспортировки газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС. И новые проекты энергетической инфраструктуры ЕС, которые претендуют на поддержку Брюсселя, должны способствовать построению в Европе к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами. Так что и конкурировать в будущем особо не с кем.

Мы любим делать подарки, а получать их еще приятнее. Особенно по праздникам. Как же европейцам в новом году не радоваться этому большому газовому подарку от Азербайджана. Но дело в том, что и сам Азербайджан в результате достигает больших преференций. Годы упорного труда, вложенные в проект десятки миллиардов долларов ушли не даром, они долго еще будут приносить стране миллиарды долларов ежегодно. Радость и выгода обоюдная – таков принцип работы экономической команды Алиева, всегда учитывающей интересы всех сторон при любой сделки.