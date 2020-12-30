Жители Земли станут свидетелями мощнейшего новогоднего звездопада
В первые дни 2021 года жители Земли смогут увидеть яркий звездопад — он прольется в ночь со 2 на 3 января, пишут «Известия».
Пик активности метеорного потока Квадрантиды (из созвездия Волопаса) ожидается до 110 метеоров в час. То есть 1-2 метеора в минуту.
Поток начал действовать 28 декабря и будет активен до 12 января.
Специалисты рекомендуют гражданам любоваться звездопадом после полуночи. Однако Луна может ухудшить наблюдения, так как будет почти полной. В ночь на воскресенье, 3 января, ожидается первый новогодний звездопад.
Всего в 2021 году прогнозируются два солнечных и два лунных затмения. 26 мая ожидается Суперлуние.