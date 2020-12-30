Согласно информации, 3 февраля 2019 года Асим Мухтаров решил отпраздновать свой день рождения в кафе «Кабинет» в поселке Гарачухур вместе со своим другом Сянаном Гасановым. В 20:00 они расплатились по счету выходя ресторана. Гасанов громко выругался, и 27-летний работник кафе Сахиль Ализаде, который хорошо знал его, сделал приятелю замечание. Возмущенные таким непочтением к их персонам Мухтаров и Гасанов избили официанта. Видимо, сочтя наказание недостаточным, Асим Мухтаров в довершение ударил Сахиля Ализаде ножом. Раненого молодого человека доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 38-летнего жителя Баку Асима Мухтарова, обвиняемого в умышленном убийстве, и 37-летнего Сянана Гасанова, обвиняемого в хулиганстве.

В отношении Асима Мухтарова было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.2 (умышленное убийство из хулиганских побуждений), 221.3 (хулиганство), а в отношении Сянана Гасанова – по статье 221.3 (хулиганство).

На заседании суда обвиняемый Асим Мухтаров признавать себя виновным отказался.

«Я с детство дружил с Сянаном и пришел с ним в кафе отметить свой день рождения. Когда мы зашли в кафе, Сахиль сидел за столом напротив. Сянан сказал ему, что мы собираемся праздновать, и сделал заказ. Сахиль подошел к нашему столу и поздравил меня», - счел нужным сообщить обвиняемый.

Согласно показаниям А. Мухтарова, после того как он оплатил счет и собирался покинуть кафе, Сахиль отвел Санана в сторону кухни. Подождав его некоторое время, Асим отправился следом.

«Там я увидел, как Сахиль ударил Санана по голове и тот потерял сознание. Рамиль, другой работник кафе, потребовал, чтобы я забрал с собой друга и мы покинули заведение. Я сказал, что Санан ранен и может умереть. В этот момент на меня пошел Сахиль. Я даже не понял, что у него в руках нож. Окружающие не смогли его успокоить. Потом два человека усадили его в машину и куда-то увезли. Я не видел, что кто-то ранил его. Видимо, он поранил себя сам, когда пытался ударить ножом меня. Затем в кафе пришли полицейские, которые спросили у Санана, что произошло и кто его ранил. Санан заявил, что не знает человека, ударившего его. Когда утром мы созвонились с Сананом, я узнал, что Сахиль был ранен ножом и умер в больнице», - сказал он.

Обвиняемый Санан Гасанов также не признал своей вины.

«Ссора возникла после застолья - Сахиль выразил недовольство тем, что мы якобы матерились в присутствии его клиентов. Он ударил меня по голове, и я на какое-то время буквально ослеп. Когда полицейские спросили, кто меня ударил, я сказал, что просто упал. Сахилю же перед этим объяснил, что мы не матерились, и вообще лучше поговорить завтра, когда протрезвеем. В руках у Асима и Сахиля ножей я не видел», - сказал он.

Потерпевший Фахреддин Алиев заявил, что его сын Сахиль приехал в Баку в 2014 году и работал официантом в разных домах торжеств.

«В три часа ночи мне позвонили полицейские и сказали, что моего сына зарезали в чайхане. На следующий день он скончался в больнице. Потом я узнал, что моего сына убил человек по имени Асим», - сказал он.

Решением суда Асим Мухтаров был приговорен к 14,5 годам тюрьмы, а Санан Гасанов к 1,5 годам.