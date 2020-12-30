В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов

С 1 января вступил в силу закон, запрещающий продажу и выдачу потребителю полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм на объектах общественного питания и услуг.

Как сообщает haqqin.az, соответствующий документ подготовлен в соответствии с «Планом мероприятий по снижению воздействия пластиковых упаковочных отходов на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы» от 7 февраля 2019 года.

Документ запрещает предпринимателям импорт, производство, продажу и выдачу потребителям на объектах торговли, общественного питания и услуг полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Закон вступает в силу в отношении полиэтиленовых пакетов с 1 января 2021 года, а в отношении других продуктов, предназначенных для одноразового использования, - с 1 июля 2021 года.