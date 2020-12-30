Александр Караваев, автор haqqin.az 11:30

Интересно, что экономики России и Азербайджана не первый год по основным показателям демонстрируют синхронность. В данном случае прогнозируемый спад от ограничительных мер пандемии оценивается одинаково - 3,8% от ВВП, что для одной, что для другой страны. Синхронность порождается не только опорой на нефтегазовый потенциал, но и теми мерами, которые призваны наращивать товарно-промышленные сегменты, сферу услуг и туризма, внешней торговли, строительства инфраструктуры.

И хотя в национальных стратегиях российского и азербайджанского правительства они представлены в разных пропорциях, учитывая разницу потенциалов и масштабов, тем не менее они являются основными двигателями развития. В частности, объем поддержки и реализации дорожного строительства в Азербайджане можно сравнить с мерами российского "Комплексного плана развития и модернизации магистральной инфраструктуры". При этом в отдельных сегментах они стыкуются. В частности, автомобильная дорога Баку-Губа-граница с Россией протяженностью 150 км, по две полосы движения в каждую сторону, в России соединится с элементами трассы "Кавказ" Р-217, модернизация которой заложена в расходы бюджета на 2021-2022 годы. Обе магистрали станут частью международного коридора "Север-Юг". Уже сейчас Р-217 "Кавказ" - одна из самых загруженных автомагистралей России. Стыкуясь с трассой "Дон" М-4, она свяжет центральную Россию, Москву, с регионами Северного Кавказа и затем с Баку. Ежедневно здесь в среднем проезжает более 20 тысяч автомобилей. После запуска полной линии, включая обходные участки крупных городов, в рамках МТК "Север-Юг" пропускная способность единой системы российско-азербайджанских магистралей в этом сегменте серьезно увеличится. И это будет оказывать значительное стимулирующее воздействие на торгово-экономические связи наших стран.

Но не только. Движение по магистрали будут осуществлять в том числе и автомобили азербайджанской сборки. Под влиянием пандемии проект с российской "Группой ГАЗ" в Гаджигабульском промышленном квартале был отложен. Тем не менее уже с первого квартала наступающего года там будет собираться линейка 12 видов современных малотоннажных российских грузовиков - порядка тысячи штук в год. Также в 2021 году "Азермаш" планирует наладить сборку пикапов азербайджанского бренда Khazar. В рамках развития меморандума о сотрудничестве между Сумгаитским технопарком и "Ростсельмашем" предполагается выпуск техники, способной встраиваться в цифровые системы управления. Здесь мы выходим на проекты инновационных и цифровых технологий в сельском хозяйстве, новые элементы управления городской коммунальной техникой. Азербайджанское автомобилестроение сформировано в четырех регионах: два новых предприятия Нефтчалинского промышленного квартала, крупнейший завод в Гяндже, перспективные предприятия Гаджигабульского промышленного квартала, первый в постсоветском Азербайджане автосборочный завод в Нахчыване ("NAZ-LIFAN"). Для них наступающее десятилетие принесет новые проекты в сборке электротранспорта и автономных систем управления. И хотя масштаб производства пока не покрывает и 5% местного рынка, тем не менее экономика азербайджанской отрасли определенно оживает за счёт интереса со стороны малого частного бизнеса. Доля госзакупок в азербайджанском автопроме сместилась с 40% до 15%, при этом частники стали приобретать до 80% продукции местной автосборки. Понятно, что импортные машины будут доминировать на местном рынке, но это весьма перспективный результат в политике импортозамещения, он говорит о местной конкурентоспособности азербайджанской продукции. Мы перечислили инфраструктуру и транспорт как основные связующие сферы в российско-азербайджанском торгово-экономическом пространстве. Но они же являются способом коммуникации для малого и среднего бизнеса граждан. Россия остаётся основным местом приложения труда, бизнеса, творческих амбиций для множества азербайджанцев.