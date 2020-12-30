Еще в начале прошлого года Азербайджан неожиданно столкнулся с серьезными внешними шоками. Пандемия COVID-19, ограничение экономической деятельности, снижение цен на нефть, вступление в соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти явились серьезными испытаниями для экономики страны. А военная агрессия со стороны Армении, естественно, еще больше обострила ситуацию и заставила многих экспертов сравнивать состояние экономик Азербайджана и Армении, стараясь выявить, у кого из конфликтующих сторон достаточно ресурсов для ведения затянувшейся войны.

По его словам, годовая инфляция в Азербайджане ниже 3%, а национальная валюта смогла сохранить стабильность в отличие от валют других стран. Наблюдается значительный рост как промышленности, так и сельского хозяйства в базовых секторах ВВП. И на данный момент, используя экономические термины, можно сказать, что национальная экономика находится в идеальном штормовом состоянии. У Азербайджана в отличие от Армении достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить рост экономики в поствоенный период.

Президент Ильхам Алиев поставил задачу в ближайшие 10 лет удвоить экономический потенциал, и эта цель достаточно реалистична. Глава государства выдвинул также довольно масштабную программу по полному восстановлению освобожденных земель. С ее реализацией природные ресурсы земель, освобожденных от оккупации, будут возвращены в экономический оборот, а инвестиционные программы и новые рабочие места, которые будут созданы, придадут значительный импульс экономическому росту страны.

А все количественные сравнения между экономиками Азербайджана и Армении сводятся к тому, что наш госбюджет превышает стоимость валового внутреннего продукта Армении (ВВП). Какие могут быть сравнения, если у одного в кармане больше денег, чем у другого все сбережения вместе с его домом?! Только валютные (золото) резервы Азербайджана в 30 раз превышают резервы соседней страны. Армения не может контролировать внешний госдолг, доля которого в ВВП достигла 60%, а в Азербайджане она ниже 20%. Пятая часть населения Армении живет на уровне ниже черты бедности, в Азербайджане этот вопрос решен радикально. Одним словом, в каждой сфере экономики Азербайджан превосходит соседнюю страну, а еще несколько недель войны при таких финансовых возможностях привела бы Ереван к полнейшему коллапсу, разрушению экономики, финансовой системы.

Что же может сказать в ответ новый глава армянского центробанка Мартин Галстян, утвержденный на этой должности только 4 месяца назад?! Причем представляя его сотрудникам Центробанка Армении, премьер-министр Никол Пашинян наказал: «Провести более детальную работу, чтобы наши соотечественники видели и понимали тонкости банковской системы. Вообще как работает банковская система. Конечно, одним из наших величайших вызовов будет сделать банковскую систему более акцентированной на человеке, чтобы контекст отношений банковской системы и граждан стал более конструктивным, стал основанным на диалоге, чтобы не дать возможности для формирования негативных настроений вокруг банковской системы». Сам Пашинян может ничего не смыслить в банковском деле, но какой вывод из такого наставления, годного скорее для директора школы, чем для даже скромного банкира, сделает Галстян, мы, возможно, не увидим.