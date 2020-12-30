В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Словакии резко ухудшается и поэтому в республике с пятницы введены максимально жесткие социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавируса. Меры будут действовать до 24 января. Об этом сообщило Словацкое радио.

В Словакии закрылись костелы, прекратили работу горнолыжные спуски. С пятницы гостиницы не могут принимать новых постояльцев, которые и ранее могли селиться лишь в исключительных случаях, к которым не относились туристические и оздоровительные поездки, а также посещение родственников. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Это ограничение распространяется и на членов одной семьи, которые не проживают совместно. Премьер-министр страны Игор Матович назвал в четверг запрет ходить в гости "наиболее принципиальным, так как граждане во время посещения друзей и близких не соблюдают действующие меры эпидемической безопасности, что в данный момент представляется самой серьезной проблемой".