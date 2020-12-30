Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утренний юго-западный ветер днем сменится северным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В регионах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть западный ветер. Ночью температура воздуха составит от -1 С до +3 С, днем +8 - 11 С, ночью в горах -1 - 6 С градусов мороза, днем +0 - 5 С.