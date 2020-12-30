Знаменитый российский журналист Олег Кашин, подводя итоги 2020 года, вспомнил о победе Азербайджана в Нагорном Карабах е, подчеркнув, что с точки зрения России азербайджанская армия воевала не с Арменией, а с непризнанной «НКР».

«В общем, армянский народ проиграл большую тридцатилетнюю войну, лишившись половины, по крайней мере пока половины той территории, которую они называли Арцахом и которую азербайджанцы и вместе с ними Россия называет Нагорным Карабахом», - заявил Кашин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Журналист, вошедший по итогам 2020 года в 30-ку самых цитируемых российских представителей масс-медиа, поделился интересным наблюдением.

«Слово «Степанакерт» исчезло из стандартной прошивки телефона. Когда в прогнозе погоды в айфоне смотришь, какая погода в Степанакерте, айфон тебе отвечает: в Ханкенди 20 градусов».

Кашин отверг религиозный фактор в войне в Карабахе и не согласен с тем, что там разрушаются христианские храмы: «Азербайджан – не исламское государство».

Напомнив о связях Азербайджана с Турцией, российский журналист сказал:

«Естественно, для западного мира Азербайджан - это гораздо более адекватный партнер, нежели подконтрольная российскому государству (даже в пашиняновские годы) маленькая, никому не нужная на самом деле Армения».