COVİD-19 в России: 27 747 новых зараженных и 536 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 039, до 3 186 336. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщали о 27 747 новых случаях.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 548 643, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 536 против 593 днем ранее, до 57 555. Условная летальность заболевания возросла до максимальных с начала пандемии 1,81%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 25 798, до 2 580 138. Таким образом, доля уже вылечившихся впервые с начала октября достигла 81% от общего числа заразившихся.