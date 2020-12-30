Трамп пообещал обеспечить вакциной от коронавируса весь мир

Поставки американской вакцины от коронавируса в скором времени будут осуществляться по всему миру, заверил в четверг действующий президент США Дональд Трамп, также пообещав положить конец пандемии.

"Нам говорили, что невозможно представить вакцину к концу года, все эксперты говорили, что это совершенно немыслимо. Но мы сделали это задолго до конца года. Мы уже начали общенациональную программу вакцинации, и мы направляем вакцину по всему миру. Мир получит пользу от этого, мы получим пользу от этого, и все звонят, чтобы поблагодарить меня", - заявил Трамп в видеообращении по случаю окончания года. Он напомнил, что наиболее уязвимые слои населения в США уже получили возможность сделать прививку.

"К началу следующего года вакцина будет доступна каждому американцу, а вскоре после этого она будет доставляться по всему миру. Мы положим конец пандемии раз и навсегда", - уверен нынешний глава Белого дома.