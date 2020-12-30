Первое интервью Дильгама Аскерова на свободе: «Меня пытали ереванские армяне. Карабахские не трогали»

«О начале боевых действий я узнал утром 27 сентября, когда раздались звуки залпов нашей артиллерии. Армяне сначала не понимали, что происходит, один из надзирателей в тюрьме по фамилии Галстян стал у меня выпытывать информацию о происходящем. Затем по радио я услышал о начале войны. В эти дни положение армян резко ухудшилось – через 2-3 дня после начала боев у них уже не хватало продовольствия, нас кормили одним хлебом», - сказал бывший заложник.

По его словам, с началом Второй Карабах ской войны среди армянских сепаратистов царили уныние и растерянность.

После освобождения Дильгам Аскеров, находившийся с июля 2014 года в плену в Армении, на первой пресс-конференции рассказал о пережитом в застенках.

Дильгаму Аскерову радиоприемник подарили сотрудники Красного Креста. И с началом войны он стал подключаться к азербайджанским радиоволнам, слушал все обращения и интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Дильгам Аскеров заявил, что никогда не забудет, как его и Шахбаза Гулиева пытали и избивали в плену.

«Особенно сильно нас пытали в первый год. На теле живого места не было, нас очень сильно избивали. Я никогда этого не забуду. А после так называемого «суда» избиения прекратились», - рассказывает Дильгам Аскеров.

Заложник поведал журналистам и о террористах ПКК в шушинской тюрьме.

«После того как началась Вторая Карабахская война, я заметил в тюрьме членов террористической организации ПКК. Они говорили на курдском языке, я слышал их голоса», - сказал Дильгам Аскеров.

Он сказал, что потом эти террористы исчезли. «Террористы сидели под арестом и после того, как началась война, армяне послали их в бой», - сказал Дильгам Аскеров.

Он также рассказал о том, что армяне предлагали выпустить его на свободу, но с условием обращения к главе карабахских сепаратистов с прошением о помиловании.

«Я гражданин России и мне как-то сказали, что меня могут освободить, если я попрошу «главу» сепаратистского режима Араика Арутюняна простить меня. Я же ответил, что Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана, и это непризнанная сепаратистская область. Я сказал армянам, что никогда не стану просить у них прощения. А президентом, в том числе и Нагорного Карабаха, является Ильхам Алиев», - повествует Дильгам Аскеров.

Отвечая на вопрос о нахождении в застенках других военнопленных азербайджанцев, Дильгам Аскеров сказал, что видел еще одного раненого бойца, которого тоже пытали и избивали.

«Армяне сами нам рассказывали, как пытали наших солдат. В основном наших пленных пытали и избивали ереванские армяне, а не карабахские», - сказал Дильгам Аскеров.

Он рассказывает, что об освобождении Шуши узнал по радио.

«Я следил за всеми заявлениями нашего президента. Из выступлений Ильхама Алиева узнал об освобождении Физули, Джебраила, Зангилана, Губадлы. Я пристально следил за ходом войны. Был уверен, что рано или поздно азербайджанский солдат вернется в Шушу. И как и говорил наш президент, железный кулак сокрушил врага и наши земли освобождены», - сказал бывший заложник.

«Меня карабахские сепаратисты незаконно осудили на 140 лет лишения свободы. Но я всегда говорил им, что азербайджанский солдат придет в Карабах», - сказал Дильгам Аскеров.