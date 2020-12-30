Небоскреб Бурдж Халифа в цветах флага Азербайджана Видео
Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае в канун Нового года окрасился в цвета азербайджанского флага.
Как передает haqqin.az, кадры опубликованы в Телеграм-канале RT.
Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае в канун Нового года окрасился в цвета азербайджанского флага.
Как передает haqqin.az, кадры опубликованы в Телеграм-канале RT.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.