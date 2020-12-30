Небоскреб Бурдж Халифа в цветах флага Азербайджана Видео

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Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае в канун Нового года окрасился в цвета азербайджанского флага.

Как передает haqqin.az, кадры опубликованы в Телеграм-канале RT.