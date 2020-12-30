Минобороны показало освобожденное село в Губадлы фото; видео
Министерство обороны Азербайджана в своем очередном видеорепортаже знакомит общественность с селом Ходжахан Губадлинского района, освобожденном от армянской оккупации.
Министерство обороны Азербайджана в своем очередном видеорепортаже знакомит общественность с селом Ходжахан Губадлинского района, освобожденном от армянской оккупации.
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