В Грузии заявили об обиде на Россию

У Грузии есть обида на Россию, однако некоторые политики стремятся переложить на соседнюю страну все проблемы. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

«В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Этому в свое время способствовала политика "Национального движения" и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой "антирусский тренд", сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл», - пояснила она.

Бурджанадзе заметила, что решение проблем путем переговоров в Грузии теперь воспринимают как предательство родины. «Такой подход культивировался тогда Саакашвили и его командой, которые хотели меня дискредитировать, и мои высказывания доходили до людей в искаженном виде», - добавила политик.