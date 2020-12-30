Франция ужесточит ограничения

По его словам, со 2 января запрет на передвижения по улице без уважительной причины после 18:00 будет введен в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мёрт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Данный список может корректироваться в зависимости от развития ситуации, ближайшее заявление по этому поводу ожидается через неделю. Представитель правительства заверил, что в первые дни контроль будет осуществляться более мягко, поскольку люди только начали возвращаться из рождественских отпусков.

Кроме того, как заявил в пятницу в эфире телеканала TF1 официальный представитель правительства Габриэль Атталь, культурные учреждения не смогут открыться 7 января, вопреки прогнозам.

Правительство Франции введет более ранний комендантский час в 15 департаментах страны по просьбе местных властей из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Повторно открыть культурные учреждения 7 января не представляется возможным, поскольку вирус продолжает быстро распространяться в нашей стране", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего телепрограммы. Атталь уточнил, что дата 7 января называлась правительством не как день возобновления работы театров и музеев, а как день, когда будут подведены промежуточные итоги развития эпидемиологической ситуации. В то же время он заверил, что власти продолжат оказывать поддержку культурной отрасли и постараются как можно скорее определить график постепенного возобновления работы учреждений.

В регионах с высоким риском распространения вируса власти разрешили вакцинацию медработников старше 50 лет, уточнил Атталь. Преимущественно это затронет восточные территории страны.

"Не следует судить об успехе шестимесячной кампании вакцинации по первым дням, - подчеркнул он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать разницу в количестве прошедших эту процедуру во Франции и в других странах. По информации телеканала, в ФРГ вакцину получили уже более 130 тыс. человек, тогда как во Франции с 27 декабря к настоящему моменту набралось 332 человека. Атталь отметил, что страны исповедуют разные подходы и отставание Франции обусловлено тем, что власти сосредоточились на вакцинации обитателей домов престарелых, тогда как в Германии эту процедуру распространили еще и на всех жителей старше 80 лет.

27 декабря во Франции начался первый этап кампании по вакцинации населения от коронавируса. Сначала прививки будут сделаны постояльцам домов престарелых и медикам, которые подвержены высокому риску заражения. Начальный этап должен охватить около миллиона человек. Согласно планам властей, к лету следующего года в стране прививки будут сделаны почти 15 млн человек.

С 15 декабря во Франции в связи с пандемией действует комендантский час с 20:00 до 06:00 по парижскому времени. Он пришел на смену режиму карантина, который был введен в конце октября из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Согласно последним данным Минздрава страны, число жертв эпидемии составило 64 632. Всего с начала пандемии во Франции было выявлено 2,6 млн случаев заражения коронавирусом.