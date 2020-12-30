Власти Ирана: "Мы привлечем к ответственности убийц Сулеймани"

Власти Ирана заявили сегодня, что твердо намерены привлечь к ответственности организаторов убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.

"Беззаконие США во всей красе. Мы не успокоимся, пока не привлечем к ответственности виновных", - цитирует агентство IRNA заявление МИД исламской республики.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.

Согласно данным некоторых американских СМИ, разведка США полагает, что Тегеран планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке в связи с годовщиной смерти генерала.