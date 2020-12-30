Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:57

Неэффективность международного сообщества, включая самые различные форматы - от ООН до комиссий, нацеленных на выполнение конкретных локальных задач, уже давно стала очевидной. Различные рабочие группы с участием европейских и американских представителей пытаются решить сотни самых разных проблем – от локальных конфликтов до глобального потепления. И, как правило, безрезультатно… Провал Минской группы ОБСЕ Если в рамках Евросоюза, где в целом находятся более или менее ментально близкие страны, кое-что все-таки получается, то за его пределами - полное фиаско. Переговоры, раунды, которых не счесть, меморандумы, резолюции, декларации с бушующими вокруг острейшими дискуссиями – а толку никакого. Достаточно вспомнить пресловутую Минскую группу ОБСЕ, которая за десятилетия своего существования не продвинулась в решении карабахского конфликта ни на шаг. Сотни встреч, рукопожатий, уверений в том, что «встреча прошла в конструктивном духе и стороны приблизились к взаимопониманию по целому ряду вопросов» - и все впустую.

Минская группа, желая сделать так, чтобы никто не обиделся, точнее, чтоб и овцы были целы, и волки остались сыты, промурыжила вопрос до такой степени, что Азербайджану пришлось за 40 дней решать проблему, которую международные посредники не сумели сдвинуть с места 28 лет. На постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Африке да и в Европе тоже международные организации годами тратят на поездки, мониторинги, совещания гигантские суммы, которые уходят в никуда. В общем, раскритиковали мы официальных мировых конфликтологов достаточно, но теперь попробуем понять – в чем причина такой пассивности и нерешительности стран, которые входят в различные авторитетные мировые структуры, да и сами по себе настолько мощные, что вполне могут позволить себе, если надо, стукнуть по столу? Чтоб никакой войны Самая очевидная причина формулируется проще простого: слишком много чужих проблем. Прежде чем ругать, представьте себя на их месте. Вот вы немец, живете себе припеваючи, о разных там странах на расстоянии дальше 500 километров от вашего дома вообще никогда не слышали, и оно вам не очень-то и надо… И вот вам почему-то, неизвестно зачем, непонятно на кой, нужно решать чьи-то проблемы, которые вам совершенно чужды и которые лишь головную боль добавляют, но не приносят никакой пользы. Какова ваша мотивация в данном случае? Чтоб не сильно беспокоили. Чтоб внешне всё было в порядке. Чтоб людей не поедали живьем, чтоб тюрьмы не были переполнены политзаключенными, чтоб внешне всё было чин-чином.. Что там будет внутри, не суть важно, главное - чтоб глаза ничего не мозолило…

И самое главное – чтоб не было войны. Ибо война - это хуже некуда. Это значит, что к вам будут постоянно приходить представители воюющих сторон, начнут показывать карты, в которых вы ничего не смыслите, примутся рассказывать, что их противник – это дьявол во плоти, станут вам объяснять, что на их стороне историческая справедливость, и т.д. Смею вас заверить – месяц такой работы, и вам непременно захочется кого-нибудь убить. Поэтому главный приоритет – чтоб никакой войны. Этнические чистки, отторгнутые территории - все это, конечно, скверно и заслуживает всяческого порицания, но, надеюсь, вы не собираетесь из-за этого войну начинать? Только никакой войны, пусть все остается, как было, а мы продолжим переговоры. Да, бессмысленные, но кому в наше время легко? Посмотрите - мир полон конфликтов, в которых в день погибает народу столько, сколько в карабахской войне за месяц. Сирия, Ливия, Йемен, страны Африки, которые уже перечислять все устали… Очень ли вас беспокоят эти конфликты и готовы ли вы отказаться ради них хоть одного процента своих спокойствия и благополучия? Тем более если они и сами не готовы прийти к согласию?

В общем, слишком много чужих проблем. И это вполне понятно, никого в том не упрекнешь. Однако тогда неизбежно другой вопрос – зачем? Зачем тогда все эти Минские группы, женевские форматы, пражские встречи, нью-йорские посиделки? Почему европейцы и американцы не скажут прямо: «Идите вы все к черту, разбирайтесь сами, а мы – пас»? Так по крайней мере будет честнее: нет никаких сомнений, что если все вокруг оставят Европу в покое и перестанут ее дергать, то она будет только довольна – баба с возу, кобыле легче. Ну молодцы, так держать… Вот тут-то мы и подходим к фундаментальной причине головной боли западных политиков. Они бы и рады послать лесом всех, у кого ВВП ниже 20 000 долларов на душу населения, но… Как говорится, Заратустра не позволяет. В данном случае – идеология, которая лежит в основе всей европейской политики. А именно – приоритет ценностей. Надо понимать, что Запад в нынешнем виде, где есть какие-то правила, нормы, стандарты, существует недолго – это продукт последних 30-40 лет. В середине ХХ века большинство стран вообще не интересовалось ничем, кроме того, что их лично касается, а в начале ХХ-го все международные правила игры ограничивались распределением колоний и территорий между крупными державами и империями. Европа и Америка заинтересовались правами человека, демократическими принципами, мирным процессом между странами от силы лет 40-50 назад. Раньше никто ни о каком Карабахе бы и знать не знал, а те, кто знал, на всякий случай уточняли бы: «Говорят, там война, и кто победил? Ну молодцы, так держать…»