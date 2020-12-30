Этот автомобиль, безопасный для окружающей среды, можно считать самым мощным и быстрым серийным авто во всем мире.

В последний день 2020-го в городе Осака был открыт так называемый show-room по продажам электрических суперскоростных в своем классе гиперкаров Aspark Owl.

Проводив ушедший год, нанесший всей планете мощнейший удар — по системе здравоохранения, по экономике, Страна Восходящего солнца, одной из первых встретившая 2021 год, вновь заявила о себе, как об одной из самых передовых в области технологий.

Четыре электромотора обеспечивают его двигателю силу более чем 2 тысячи «лошадей». Весит это чудо техники 1900 килограммов. А разгоняется до 100 километров японский «болид» с места всего за 1,7 секунды! Более того, для достижения скорости в 300 километров в час ему достаточно чуть более 10 секунд.

Максимальная отметка на спидометре электроновинки — 400 км /час. Понятно, что запас хода у таких машин не сравним пока с собратьями на бензине или на газе. По данным компании-производителя, электробатарей модели Aspark Owl хватит на расстояние до 450 километров.

Планируется выпустить на рынок 50 таких чудо-автомобилей. Уже есть заказы на 15 экземпляров. Базовая цена одного — от 2 миллионов 900 тысяч долларов.

Гиперкары, разработанные в Японии, выходят на другие рынки. 20 автомашин предназначены для Европы, 20 для стран Азии и Ближнего Востока, а 10 — для США и Канады. Цена для американского рынка — 3,56 миллиона долларов.

Интересная деталь — гиперкар тестировали на гоночной трассе, и когда «переобули» в специальные шины, то время разгона до 100 километров в час было меньше рекорда - 1,87 секунды.

И еще — компания, в которой придумали такое чудо техники, не специализировалась на автомобилях. Ее профиль — подбор персонала для других компаний и фирм. На разработку новинки здесь ушло 7 лет.

Первый образец из серии компания Aspark Owl представила на автосалоне в Дубаи осенью 2019 года, чем вызвала неподдельный интерес потенциальных покупателей с толстыми кошельками.

При этом компания-новичок на рынке смело потягалась с такими монстрами престижного сегмента мирового автопрома, например, как Mazerati, представившей там свою внушительную модель-четырехдверку, а также - Lincoln, Land Rover, Mitsubishi и другими.

Очевидно, что, судя по первым цифрам заказов, в Aspark Owl не ошиблись, показав всей планете пример нестандартного мышления в переориентации бизнеса. Так сказать, «утерев нос» многим конкурентам.