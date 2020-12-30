В Совете ЕС и в ОБСЕ сменились страны-председатели

В Совете Евросоюза (СЕ) и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Португалия в пятницу, 1 января, по ротации возглавила этот законодательный орган ЕС, переняв руководство от Германии. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция, сменив Албанию.

Срок полномочий Лиссабона составит шесть месяцев. "Это - честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)", - написал в Twitter премьер-министр Антониу Кошта.

Швеция получила мандат в рамках ОБСЕ на год. В течение предстоящих 12 месяцев Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Германский дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) 4 декабря 2020 года была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.