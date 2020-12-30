Теймур Раджабов вышел в финал турнира Airthings Masters

В полуфинале Раджабов победил российского шахматиста Даниила Дубова, который в четвертьфинале выбил из борьбы чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Вчера Теймур обыграл Дубова со счетом 3:1, а сегодня во втором матче азербайджанский шахматист выиграл первые две партии, обеспечив себе как минимум ничью во втором матче, а следовательно и выход в финал.

В финале Раджабов сыграет с победителем пары Левон Аронян (Армения) – Максим Вашье-Ляграв (Франция). В первом матче Аронян выиграл со счетом 3:1. В эти минуты проходит второй матч.

Напомним, что в четвертьфинале Теймур Раджабов прошел россиянина Яна Непомнящего. А на предварительной стадии с участием 12 шахматистов Теймур занял 5-е место и попал в число восьми участников плей-офф.

Призовой фонд соревнования – 200 тысяч долларов. Победитель станет обладателем 60 тысяч и прямой путевки в Большой финал, который состоится в сентябре 2021 года.

Airthings Masters - второй этап в серии турниров Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. В первом соревновании под названием Skilling Open в ноябре Теймур Раджабов выбыл из борьбы в четвертьфинале.