Валерий Кантор, спецкорр, Иерусалим 21:32

«Либерман – серийный разрушитель! Он действует из личных амбиций, одурманенный ощущением силы и за счет страны!..» - так Биньямин Нетанияху выразился о человеке, с которым проработал больше двадцати пяти лет и без которого, возможно, никогда бы не стал премьер-министром Израиля… Принято считать, что фраза «Ничего личного!» популярна, благодаря голливудским фильмам – герои вестернов и мафиозных саг произносят её, как правило, перед тем, как убить своего конкурента. На самом деле, киносценаристы заимствовали её у профессиональных политиков. Которые, правда, произносят эту фразу в полголоса, а метафорической пуле в лоб традиционно предпочитают нож в спину. Чтобы даже напоследок жертва не увидела, кто его всадил…

Нож в спину Либермана Именно таким ножом в спину стало для Авигдора Либермана декабрьское утро 2014 года, когда все израильские СМИ разорвала сенсационная новость об аресте тридцати политических и общественных деятелей Израиля, телефоны которых на протяжении восьми лет тайно прослушивали сотрудники подразделения полиции «ЛАХАВ 433» (израильский аналог отдела специальных расследований американского ФБР). Список подозреваемых во взятках, мошенничестве, отмывании капиталов и прочих правонарушений возглавляли два ближайших соратника Авигдора Либермана - заместитель министра МВД и генеральный секретарь партии «Наш дом Израиль» Фаина Киршенбаум (судебный процесс над ней продолжается по сей день) и глава организационного отдела НДИ Дауд Годовский (в 2018 году был осужден к семи годам тюремного заключения). Ощущение «заказного» характера полицейской спецоперации, начавшейся по странному стечению обстоятельств сразу после объявления в стране досрочных выборов, возникло с самого начала: на протяжение всей предвыборной кампании именно из штаб-квартиры «ЛАХАВ 433» в прессу регулярно просачивалась информация о готовящихся арестах, о уже доказанных преступлениях таинственной «русской мафии», о сенсационных показаниях задержанных на допросах…

Но едва лишь огласили итоги выборов, на которых партия Либермана, имевшая в предыдущем Кнессете пятнадцать мест, получила всего шесть (‼) парламентских мандатов, как полиция тут же сбавила активность, вывела из списка подозреваемых большинство задержанных и не произвела больше ни одного ареста. Главная цель спецоперации «ЛАХАВ 433» стала понятна только после заявления Фаины Киршенбаум, сделанного спустя два года на одном из заседаний суда: «В ходе допросов мне неоднократно предлагали «выйти покурить» (о чем я ни разу не просила) и, в конце концов, я согласилась. Как только я вышла во дворик и оказалась одна, рядом возник высокопоставленный офицер полиции Элиша Коэн, не принимавший участие в допросе, и сказал мне, буквально, следующее: «Фаина, вы же умная женщина! И должны понимать, что нам нужны не вы, нам нужен Либерман. Очень нужен! Дайте нам на него хоть что-нибудь, и мы тут же закроем дело против вас…» Тем не менее, факт остается фактом: «Дело НДИ», которое Либерман назвал в интервью «самым политизированным расследованием в истории Государства Израиль», нанесло ощутимый удар не только по репутации НДИ, отброшенной лет на десять назад, но и по её лидеру, считавшемуся реальным претендентом на пост премьер-министра Израиля. Не случайно журналисты называли полицейский налет на НДИ «контрольным выстрелом в голову Либермана» и даже прогнозировали его вероятный уход из профессиональной политики. Личные враги: Биби и Либерман Но вопреки прогнозам, Либерман не капитулировал. Мало того, подобно боксеру-тяжеловесу, отправленному в нокдаун «неспортивным» ударом, он сумел подняться, восстановить дыхание и продолжить бой, изменив тактику и не исключая вероятности того, что удар ниже пояса мог нанести вовсе не «ЛАХАВ 433», а сам премьер-министр Нетанияху, руководивший действиями полиции за канатами политического ринга… Впоследствии, имея надежные и хорошо информированные источники внутри многих властных структур, Либерман, судя по всему, получил подтверждения того, что именно Биби был реальным «архитектором» декабрьского погрома НДИ. Хотя канцелярия главы правительства и высокопоставленные члены правящей партии Ликуд по сей день заявляют, что Нетанияху не имел отношения к атаке на НДИ… Будучи политиком, который гордится своим жизненным кредо «מילה מילה» (в переводе на азербайджанский, это звучит, как «Kişinin sözü bir olar»), Либерман, в ответ на вопрос интервьюера, какая кошка пробежала между ним и премьер-министром, ответил, что время предъявлять доказательства причастности Нетанияху к «Делу НДИ» еще не пришло, после чего добавил: «Я могу простить, что угодно. Даже неверность. Но только не коварство…» Как следствие, лидер НДИ провозглашает лозунг «Только не Биби!», становится открытым политическим врагом Нетанияху и дважды не дает ему сформировать правительство, хотя Биби предлагал Либерману стать по ротации с ним премьер-министром Израиля!

Следует признать, что никто и никогда не считал безоблачными и, тем более, дружескими отношения между Нетанияху и Либерманом, к проработавших в одной политической упряжке больше четверти века. За эти годы между ними было всякое: громкие скандалы, тихие размолвки, мелкие провокации, обоюдное продавливание своих политических интересов путем «сливов» в прессу… Но все это не выходило за рамки негласного кодекса общения между профессиональными политиками, исключающего пересечение «красных черт», перехода на личности и использование наречия «никогда». Но «Дело НДИ» стало именно тем пресловутым рубиконом, форсировав который давние политические партнеры и идеологические единомышленники стали личными врагами. Причем настолько ярыми и непримиримыми, что отныне не могут произносить имя друг друга, не сопроводив его оскорбительными эпитетами. Важно понять, что израильское общество по-разному реагирует на размежевание недавних союзников. И если для прессы политическая «вендетта» Либермана – благодатный источник громких сенсаций, то для государственников и патриотически настроенных граждан, которым далеко небезразличны национальные интересы Израиля, это очень тревожный сигнал. И прежде всего, потому, что тандем Нетанияху-Либерман был не просто эффективен. Во многом, именно это содружество определило основные тенденции внутренней и внешней политики Израиля в XXI веке. Будучи в частной жизни совершенно разными людьми, они идеально дополняли друг друга в работе. Её стабильность и эффективность обеспечивалась во многом редкой в профессиональной политике способностью Либермана генерировать новые идеи, не выходя при этом из тени своего более опытного и старшего по возрасту партнера (Либерман на девять лет моложе Нетанияху), и не сливая прикормленным журналистам информацию о том, кто реально стоит за очередным достижением Биби. Один из ветеранов Кнессета заметил как-то, что в его понимании существуют два вида политиков: первые видят всё намного лучше, вторые - намного дальше. Так вот, способность видеть намного дальше – это история политического пути Авигдора Либермана. Дважды не послушался и проиграл 1996 год. Будучи главой предвыборного штаба Ликуда, Либерман советует Нетанияху привлечь к его избирательной кампании Артура Финкельштейна – легендарного американского политтехнолога, консультировавшего Никсона, Рейгана, Хелмса... Результат: Биби впервые становится премьер-министром Израиля.

1998 год. Будучи главой канцелярии премьер-министра, Либерман, после переговоров Биньямина Нетанияху с президентом Гейдаром Алиевым в Баку, раскладывает перед Биби все плюсы стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой. Результат: политическая зависимость Израиля от поставок ближневосточной и российской нефти полностью ликвидирована. 2002 год. Будучи министром национальных инфраструктур, Либерман, несмотря на яростное сопротивление государственной компании «Мекорот» - монополиста остро дефицитных в те годы водных ресурсов страны, убеждает премьер-министра Ариэля Шарона одобрить курс на строительство в Израиле высокотехнологичных предприятий по опреснению морской воды. Результат: сегодня Израиль – страна №1 в мире по производству и потреблению опресненной воды, а также по объемам очистки и переработки сточных вод для вторичного использования.

2007 год. Будучи министром стратегического планирования и по связям со спецслужбами, Либерман первым в Израиле формулирует концепцию мира с умеренными арабскими государствами, предусматривающую посредничество США и Египта, а также использование политических контактов на высшем уровне и инструментов тайной дипломатии. Результат: в 2020 году премьер-министр Нетанияху подписывает в Вашингтоне мирные договоры с ОАЭ и Бахрейном. На очереди – подписание дипломатических соглашений с Оманом, Суданом, Марокко, Индонезией, Саудовской Аравией... 2015 год. Будучи министром иностранных дел, Либерман убеждает Нетанияху, что в условиях военного присутствия России в Сирии, тесное сотрудничество Москвы и Иерусалима выгодно обеим сторонам: России это дает поле для маневра с такими противоречивыми партнерами, как Иран и Турция, Израилю – возможность не дать Ирану закрепиться на сирийско-израильской границе Результат: за последующие годы премьер-министр Нетанияху 12 раз (‼) встречался президентом РФ Путиным, а созданный в 2015 году механизм для предупреждения случайных конфронтаций между дислоцированными в Сирии ВКС России и ВВС Израиля военные эксперты по сей день считают «безупречным».