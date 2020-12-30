Когда политик видит намного лучше haqqin.az из Иерусалима
«Либерман – серийный разрушитель! Он действует из личных амбиций, одурманенный ощущением силы и за счет страны!..» - так Биньямин Нетанияху выразился о человеке, с которым проработал больше двадцати пяти лет и без которого, возможно, никогда бы не стал премьер-министром Израиля…
Принято считать, что фраза «Ничего личного!» популярна, благодаря голливудским фильмам – герои вестернов и мафиозных саг произносят её, как правило, перед тем, как убить своего конкурента.
На самом деле, киносценаристы заимствовали её у профессиональных политиков. Которые, правда, произносят эту фразу в полголоса, а метафорической пуле в лоб традиционно предпочитают нож в спину. Чтобы даже напоследок жертва не увидела, кто его всадил…
Нож в спину Либермана
Именно таким ножом в спину стало для Авигдора Либермана декабрьское утро 2014 года, когда все израильские СМИ разорвала сенсационная новость об аресте тридцати политических и общественных деятелей Израиля, телефоны которых на протяжении восьми лет тайно прослушивали сотрудники подразделения полиции «ЛАХАВ 433» (израильский аналог отдела специальных расследований американского ФБР).
Список подозреваемых во взятках, мошенничестве, отмывании капиталов и прочих правонарушений возглавляли два ближайших соратника Авигдора Либермана - заместитель министра МВД и генеральный секретарь партии «Наш дом Израиль» Фаина Киршенбаум (судебный процесс над ней продолжается по сей день) и глава организационного отдела НДИ Дауд Годовский (в 2018 году был осужден к семи годам тюремного заключения).
Ощущение «заказного» характера полицейской спецоперации, начавшейся по странному стечению обстоятельств сразу после объявления в стране досрочных выборов, возникло с самого начала: на протяжение всей предвыборной кампании именно из штаб-квартиры «ЛАХАВ 433» в прессу регулярно просачивалась информация о готовящихся арестах, о уже доказанных преступлениях таинственной «русской мафии», о сенсационных показаниях задержанных на допросах…
Но едва лишь огласили итоги выборов, на которых партия Либермана, имевшая в предыдущем Кнессете пятнадцать мест, получила всего шесть (‼) парламентских мандатов, как полиция тут же сбавила активность, вывела из списка подозреваемых большинство задержанных и не произвела больше ни одного ареста.
Главная цель спецоперации «ЛАХАВ 433» стала понятна только после заявления Фаины Киршенбаум, сделанного спустя два года на одном из заседаний суда:
«В ходе допросов мне неоднократно предлагали «выйти покурить» (о чем я ни разу не просила) и, в конце концов, я согласилась. Как только я вышла во дворик и оказалась одна, рядом возник высокопоставленный офицер полиции Элиша Коэн, не принимавший участие в допросе, и сказал мне, буквально, следующее: «Фаина, вы же умная женщина! И должны понимать, что нам нужны не вы, нам нужен Либерман. Очень нужен! Дайте нам на него хоть что-нибудь, и мы тут же закроем дело против вас…»
Тем не менее, факт остается фактом: «Дело НДИ», которое Либерман назвал в интервью «самым политизированным расследованием в истории Государства Израиль», нанесло ощутимый удар не только по репутации НДИ, отброшенной лет на десять назад, но и по её лидеру, считавшемуся реальным претендентом на пост премьер-министра Израиля. Не случайно журналисты называли полицейский налет на НДИ «контрольным выстрелом в голову Либермана» и даже прогнозировали его вероятный уход из профессиональной политики.
Личные враги: Биби и Либерман
Но вопреки прогнозам, Либерман не капитулировал. Мало того, подобно боксеру-тяжеловесу, отправленному в нокдаун «неспортивным» ударом, он сумел подняться, восстановить дыхание и продолжить бой, изменив тактику и не исключая вероятности того, что удар ниже пояса мог нанести вовсе не «ЛАХАВ 433», а сам премьер-министр Нетанияху, руководивший действиями полиции за канатами политического ринга…
Впоследствии, имея надежные и хорошо информированные источники внутри многих властных структур, Либерман, судя по всему, получил подтверждения того, что именно Биби был реальным «архитектором» декабрьского погрома НДИ. Хотя канцелярия главы правительства и высокопоставленные члены правящей партии Ликуд по сей день заявляют, что Нетанияху не имел отношения к атаке на НДИ…
Будучи политиком, который гордится своим жизненным кредо «מילה מילה» (в переводе на азербайджанский, это звучит, как «Kişinin sözü bir olar»), Либерман, в ответ на вопрос интервьюера, какая кошка пробежала между ним и премьер-министром, ответил, что время предъявлять доказательства причастности Нетанияху к «Делу НДИ» еще не пришло, после чего добавил:
«Я могу простить, что угодно. Даже неверность. Но только не коварство…»
Как следствие, лидер НДИ провозглашает лозунг «Только не Биби!», становится открытым политическим врагом Нетанияху и дважды не дает ему сформировать правительство, хотя Биби предлагал Либерману стать по ротации с ним премьер-министром Израиля!
Следует признать, что никто и никогда не считал безоблачными и, тем более, дружескими отношения между Нетанияху и Либерманом, к проработавших в одной политической упряжке больше четверти века. За эти годы между ними было всякое: громкие скандалы, тихие размолвки, мелкие провокации, обоюдное продавливание своих политических интересов путем «сливов» в прессу… Но все это не выходило за рамки негласного кодекса общения между профессиональными политиками, исключающего пересечение «красных черт», перехода на личности и использование наречия «никогда».
Но «Дело НДИ» стало именно тем пресловутым рубиконом, форсировав который давние политические партнеры и идеологические единомышленники стали личными врагами. Причем настолько ярыми и непримиримыми, что отныне не могут произносить имя друг друга, не сопроводив его оскорбительными эпитетами.
Важно понять, что израильское общество по-разному реагирует на размежевание недавних союзников. И если для прессы политическая «вендетта» Либермана – благодатный источник громких сенсаций, то для государственников и патриотически настроенных граждан, которым далеко небезразличны национальные интересы Израиля, это очень тревожный сигнал. И прежде всего, потому, что тандем Нетанияху-Либерман был не просто эффективен. Во многом, именно это содружество определило основные тенденции внутренней и внешней политики Израиля в XXI веке.
Будучи в частной жизни совершенно разными людьми, они идеально дополняли друг друга в работе. Её стабильность и эффективность обеспечивалась во многом редкой в профессиональной политике способностью Либермана генерировать новые идеи, не выходя при этом из тени своего более опытного и старшего по возрасту партнера (Либерман на девять лет моложе Нетанияху), и не сливая прикормленным журналистам информацию о том, кто реально стоит за очередным достижением Биби.
Один из ветеранов Кнессета заметил как-то, что в его понимании существуют два вида политиков: первые видят всё намного лучше, вторые - намного дальше.
Так вот, способность видеть намного дальше – это история политического пути Авигдора Либермана.
Дважды не послушался и проиграл
1996 год. Будучи главой предвыборного штаба Ликуда, Либерман советует Нетанияху привлечь к его избирательной кампании Артура Финкельштейна – легендарного американского политтехнолога, консультировавшего Никсона, Рейгана, Хелмса...
Результат: Биби впервые становится премьер-министром Израиля.
1998 год. Будучи главой канцелярии премьер-министра, Либерман, после переговоров Биньямина Нетанияху с президентом Гейдаром Алиевым в Баку, раскладывает перед Биби все плюсы стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.
Результат: политическая зависимость Израиля от поставок ближневосточной и российской нефти полностью ликвидирована.
2002 год. Будучи министром национальных инфраструктур, Либерман, несмотря на яростное сопротивление государственной компании «Мекорот» - монополиста остро дефицитных в те годы водных ресурсов страны, убеждает премьер-министра Ариэля Шарона одобрить курс на строительство в Израиле высокотехнологичных предприятий по опреснению морской воды.
Результат: сегодня Израиль – страна №1 в мире по производству и потреблению опресненной воды, а также по объемам очистки и переработки сточных вод для вторичного использования.
2007 год. Будучи министром стратегического планирования и по связям со спецслужбами, Либерман первым в Израиле формулирует концепцию мира с умеренными арабскими государствами, предусматривающую посредничество США и Египта, а также использование политических контактов на высшем уровне и инструментов тайной дипломатии.
Результат: в 2020 году премьер-министр Нетанияху подписывает в Вашингтоне мирные договоры с ОАЭ и Бахрейном. На очереди – подписание дипломатических соглашений с Оманом, Суданом, Марокко, Индонезией, Саудовской Аравией...
2015 год. Будучи министром иностранных дел, Либерман убеждает Нетанияху, что в условиях военного присутствия России в Сирии, тесное сотрудничество Москвы и Иерусалима выгодно обеим сторонам: России это дает поле для маневра с такими противоречивыми партнерами, как Иран и Турция, Израилю – возможность не дать Ирану закрепиться на сирийско-израильской границе
Результат: за последующие годы премьер-министр Нетанияху 12 раз (‼) встречался президентом РФ Путиным, а созданный в 2015 году механизм для предупреждения случайных конфронтаций между дислоцированными в Сирии ВКС России и ВВС Израиля военные эксперты по сей день считают «безупречным».
Биби не внял советам Либермана лишь дважды: в 2010 году, в истории со скандалом вокруг флотилии «Мармара, и в 2018-м, когда отверг план Либермана по ликвидации главарей террористической группировки ХАМАС в секторе Газы (в результате, Либерман подал в отставку с поста министра обороны, в ХАМАС продолжает атаковать юг Израиля ракетами и «горящими» воздушными шарами)…
Этот хронологический экскурс предметно демонстрирует, насколько полезным для государства и его граждан может быть сотрудничество двух выдающихся политических деятелей, один из которых способен видеть перспективу, а второй – претворять её в жизнь…
Но вернемся в день сегодняшний
Израиль так и не смог выбраться из зоны политической турбулентности, вызванной разборками между 36 министрами, составлявшими правительство национального единства, которое останется в истории, как «правительство национальных противоречий», отсутствием государственного бюджета и пандемией COVID-19, с которыми Нетанияху так и не справился.
В результате, 23 марта 2021 года Израиль пойдет на очередные (четвертые за два года!) досрочные парламентские выборы. Которые, с высокой долей вероятности, вновь не гарантируют Еврейскому Государству стабильное и эффективно действующее правительство, при формировании которого Биньямину Нетанияху (очередная победа Ликуда на предстоящих выборов не вызывает сомнений), вновь может не хватить мандатов НДИ.
Означает ли это, что лидер партии «Наш дом Израиль» терпеливо ждет, когда главы парламентских фракций осознают всю безвыходность создавшейся ситуации и, в отсутствии лучшего варианта, попросят Авигдора Либермана занять кресло в резиденции премьер-министра Израиля на иерусалимской улице Бальфур?
Нет, конечно! Скорее уж пятые (‼) досрочные выборы.
Стоит ли верить в искренность заявлений Либермана о его готовности поддержать любое правительство без ортодоксов и премьер-министра по имени Биньямин Нетанияху?
А вот в этом я не уверен…
Как и все искушенные политики, Либерман умеет держать язык за зубами и не выдавать своих планов вплоть до момента, когда они становятся фактом…
«Вполне возможно, от Либермана сегодня не так уж и много зависит, - полагает израильский политический аналитик Таль Шнейдер. – Хотя он может по-прежнему быть kingsmaker, если, конечно, пожелает. Проблема в том, что никто уже давно не понимает, чего на самом деле хочет этот человек…»
Этого и вправду никто не знает.
Кроме самого Авигдора Либермана…