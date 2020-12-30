Отдел международной информации 22:02

Мир перешагнул в 2021 год, и самое время анализировать 2020-й, подводить его, увы, неутешительные итоги. Авторитетный немецкий Der Spiegel опубликовал статью, в которой утверждает, что Германия утратила контроль над распространением коронавируса в стране. Еще несколько месяцев назад казалось, что страна относительно хорошо прошла через кризис первой волны Covid-19. Однако механизмы, задействованные в первую волну, теперь подвели, бьют тревогу авторы журнала, сравнивая баланс действий федеральных и региональных властей.

Реальность констатирует, что не удалось властям «Во время пандемии федеральные власти и власти земель показали, что смогли и, прежде всего, чего не смогли. Еще несколько месяцев тому назад казалось, что Германия сравнительно хорошо прошла через кризис, но сейчас, во вторую волну ковида, стало ясно, что испробованные механизмы подводят. К концу года страна стоит на краю пандемийной пропасти. Удастся ли снова обуздать распространение вируса?» - задаются практически риторическим вопросом авторы еженедельника - лидера общественного мнения не только Германии, но и всего мира. Der Spiegel приводит красноречивые цифры: у 1,7 миллиона немцев тест на коронавирус оказался с позитивным результатом, более 30 тысяч умерли (в том числе те, у кого были сопутствовавшие заболевания); страна обрела 2,2 триллиона евро долга, привлеченных федеральными и земельными властями; почти 6 миллионов человек перешли на неполный рабочий день; почти 11 миллионов школьников неделями не посещали учебные заведения. «Нет такой сферы жизнедеятельности, на которую пандемия не оказала бы влияния», - отмечается в статье. Далее идет анализ конкретно сферы здравоохранения в экстраординарных условиях. Авторы напоминают, что многие эксперты считали, что в Германии слишком много больниц и клиник интенсивной терапии. Но теперь, во время пандемии, это обстоятельство оказалось благословением. «И тем не менее в минувшую среду Институт Роберта Коха в Берлине объявил о печальном рекорде - 1129 летальных исходов за один день. Причем часть их связана с возникновением очагов коронавируса в домах опеки и домах престарелых», - отмечается в статье и как итог указывается, что наиболее всего система здравоохранения подвела в защите пожилых людей. В соответствии с приведенной статистикой, каждая вспышка в подобного рода учреждениях коснулся 20 человек, что эксперты Института Коха объясняют нехваткой персонала. «Ни одно из политических обещаний ничего в этой сфере не изменило. У федерального правительства явные проблемы с защитой людей из групп риска», - подчеркивает еженедельник.

Финансы, долги и банкротства Далее издание как под лупой рассматривает вопросы финансирования разных сфер жизни страны. «Олаф Шольц (вице-канцлер и министр финансов —ред.) запланировал на 2020 год 218 миллиардов евро новых долговых обязательств. Этими деньгами министр хочет спасти страну от еще более глубокой рецессии и волны банкротств. Для этого введены и все еще действуют низкие процентные ставки. Шольц может задешево одолжить деньги и не исчерпать лимит, который сам себе назначил. Вице-канцлер уверен, что так же, как в течение последних десяти лет, Германия снова выйдет из долгов, если экономика будет интенсивно развиваться. Однако как минимум федеральный бюджет станет явным вызовом для него и его последователей», - предвидит развитие событий Der Spiegel. Но значительно большим вызовом для Германии, по мнению авторов статьи, будет неизбежная политическая напряженность как в самой ФРГ, так и на европейском пространстве. Это, кстати, показал сложный процесс принятия нового бюджета ЕС. «В первую волну эпидемии немецкий федерализм оправдал себя. Он действовал как двигатель, корректирующий слишком радикальные отклонения в коронавирусной политике на местах. Гарантировал, что пандемию обуздают еще на региональном уровне. Тогда почему реакцию в земле Мекленбург - Передняя Померания, где изначально было небольшое количество заражений, оказалась столь же жесткой, как и в Баварии с ее исключительно высокими показателями?» - задает вопрос издание, и в то же время обращает внимание на другую сторону медали: «Во вторую волну пандемии показалась темная сторона этой модели — исчезла солидарность между землями. А доверие премьеров земель к Ангеле Меркель как к кризисному менеджеру и высшему авторитету в победе над пандемией упало. Только в декабре, когда кривая инфекции и смертей внезапно выстрелила во всех федеральных землях, политики снова заговорили в один голос. Но было уже поздно, чтобы быстро ограничить распространение вируса», - продолжает свой анализ издание. Федеральная структура государства, по мнению журнала, оказалась фатальной и для школьной системы. В условиях острого кризиса ее несовершенство стало особенно заметным. «Если за техническое обеспечение отвечают местные власти, за концепцию обучения сама школа, федеральные земли - за образование и квалификацию учителей, а федеральное правительство - за финансирование, то быстрое согласование между ними почти невозможно».